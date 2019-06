El Barça jugarà dos cops contra Nàpols a l'estiu durant la gira americana

El Barcelona jugarà dos partits amistosos aquest estiu contra el Nàpols, equip que va acabar segon a la Serie A. Tots dos partits seran als Estats Units, on l'equip blaugrana completarà la segona part de la pretemporada, la qual començarà a l'Àsia. El club informa que el primer dels duels serà a Miami (7 d'agost), mentre que el segon està programat per al 10, al Michigan Stadium que té una capacitat per a 107.000 aficionats. A la primera part de la pretemporada, el Barça viatjarà al Japó, per jugar dos partits, el primer contra el Chelsea (23 de juliol) i el segon contra el Viseel Kobe (27 de juliol).