VÍDEO | Esbojarrada celebració de Marc Gasol a la rua de campions dels Raptors

Uns dos milions de persones van participar aquest dilluns a Toronto (Canadà) en la desfilada de celebració dels Toronto Raptors com a campions de l'NBA.



Marc Gasol, una de les figures de l'equip des que va ser fitxat pels Raptors al febrer d'aquest any, va ser un dels grans protagonistes de rua. Encara que Gasol no va agafar el micròfon sobre l'escenari, el pivot català sí que va ser l'animador del trajecte pels carrers de Toronto després d'entrar en els llibres d'història del bàsquet al convertir-se, juntament amb el seu germà Pau, en els dos únics germans que tenen el títol de campió de la NBA.



Al jugador català se'l va veure sobre l'autobús descobert en el qual els Raptors van recórrer els carrers de Toronto gesticulant a la multitud per animar encara més als seguidors.





A més, el català, sense pensar-ho, se la va acabar d'un glop.