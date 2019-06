Els socis del Peralada debaten sobre el final de la filiació amb el Girona

Els socis del Peralada debatran aquest vespre (20.30, al camp Municipal) les condicions del trencament de la filiació amb el Girona FC. Demà s'esgota el termini perquè els dos clubs presentin a la Federació la seva voluntat de donar per acabada l'entesa, però abans cal que el club xampanyer exposi la situació als seus abonats i aquests prenguin les mesures oportunes. Dissabte el Girona va presentar, per sorpresa, una proposta de col·laboració amb el Peralada, vàlida per les dues properes temporades, que substituiria la filiació. Aquest moviment va provocar que hores més tard el club empordanès ajornés l'assemblea, que inicialment estava prevista per diumenge passat al migdia, fins avui.

El contracte que van signar els dos clubs, i que s'esgotava el 2021, incloïa la possibilitat que el Girona el trenqués de manera unilateral en cas que només hi hagués una categoria de separació entre el Peralada i el tercer filial. Aquest escenari es donarà el curs que ve, pel descens dels empordanesos a Tercera. El Girona C va disputar la promoció d'ascens sabent que no podria ascendir de cap manera per la presència del Peralada. L'objectiu del club empordanès és arribar a una entesa, que els socis la ratifiquin, i es pugui donar per trencat el vincle. D'aquesta manera reformularan el seu projecte, a Tercera Divisió, amb jugadors de proximitat i la idea de recuperar la identitat. En el pitjor dels casos, si no hi hagués entesa, els dos clubs seguirien afiliats, tot i que aquest escenari no el vol ara per ara cap de les dues parts.

El Girona ofereix la celebració de dos partits amistosos durant aquesta pretemporada i la següent. Els drets d'explotació dels dos partits correspondrien íntegrament al club empordanès. Els de Montilivi també ofereixen suport per a la confecció de la plantilla del primer equip del Peralada donant la primera opció de futbolistes de la base als xampanyers.

Paral·lelament als contactes que han anat mantenint Peralada i Girona aquests dies per tancar un divorci pacífic, el club empordanès ha començat a confeccionar l'equip que competirà a Tercera, sense cap possibilitat que hi renunciï. Nitus Santos, director esportiu, ha tancat l'arribada del nou entrenador, Albert Carbó, i dels jugadors Albert Canal, Èric Vilanova, Ritxi i Sergi Romero (Figueres), i Toni Cunill (Llagostera).