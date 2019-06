Una trentena de persones amb discapacitat física i psíquica van gaudir dissabte del pàdel al GEiEG de Sant Ponç, en una jornada organitzada per MIFAS, la Federació Catalana de Pàdel (FCP) i el Grup. La segona edició de Pàdel inclusiu tenia l'objectiu d'introduir en la pràctica esportiva aquests jugadors. Una experiència pionera a les comarques de Girona, que va tenir molt bona acollida i on la Federació hi va estar representada per Raimon Nadal, delegat a Girona de l'organisme.