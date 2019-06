El Llagostera dona el tret de sortida a la nova campanya d'abonaments

El Llagostera torna a la Segona Divisió B. Una categoria que ha tastat només cinc temporades -la vinent serà la sisena- però totes elles en la seva etapa més recent d'una història de més de 70 anys. Tot aprofitant el retorn a la divisió de bronze, després d'eliminar el Portugalete en l'eliminatòria entre campions de grup, el club confia en ampliar de nou la seva massa social. És per això que ahir donava el tret de sortida a la nova campanya d'abonaments, amb uns preus populars, de cara al curs 2019/2020.

Sota el lema Viu el Llagostera, l'entitat té la intenció de multiplicar els seus abonats. Aquesta temporada, encara a Tercera, n'ha tingut uns 450. L'objectiu de la junta directiva és el de fer elevar, i bastant, aquesta xifra. Si pot ser, atrapar els 750. Per això, ha presentat una sèrie de preus tot dividits, com és habitual, per franges d'edat. La primera d'elles és per als més menuts. Per als nens i nenes d'entre 0 i 12 anys. Són els que, per lògica, gaudeixen d'una tarifa més assequible. Una localitat a general costa 50 euros, el preu més baix de tota la graella d'abonaments. Puja fins als 100 a Tribuna i a 160 per al a zona coberta de la mateixa Tribuna.

La següent franja és aquella que va des dels 13 fins als 22 anys. Per a tots ells, val 80 euros una localitat a general, 135 a Tribuna i 170 a la Tribuna coberta. Puja per aquells abonats amb edats que oscil·len entre els 23 i 64 anys. Els costa 100 euros un abonament a general, 160 a Tribuna i 175 a Tribuna coberta. Idèntic preu, aquest últim, per als majors de 64 anys, que hauran de pagar 140 euros per un seient a Tribuna i 90 a general.

A tot això, el Llagostera premia la fidelitat i un any més realitzarà un descompte del 10 per cent a tots aquells que renovin el carnet.