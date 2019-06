El GEiEG Uni farà el salt a LF-2 apostant pel tècnic i el gruix de l'equip de l'ascens

El Citylift GEiEG Uni va aconseguir un ascens a Lliga Femenina-2 amb què ningú, o gairebé ningú, hi comptava a principi de temporada. Un salt a la Segona Divisió del bàsquet estatal de la mà d'un tècnic de la casa, Joan Pau Torralba, i d'un grup de jugadores, la majoria molt joves, formades a les pistes del grup a Sant Narcís. Un bloc que, més enllà d'un possible reforç en el joc interior, serà el mateix que afrontarà el salt a Lliga Femenina-2 allargant els bons resultats de la bona col·laboració dels últims anys entre el GEiEG i l'Uni Girona. «Si no hi ha cap contratemps inesperat, ens inscriurem a Lliga Femenina-2 amb el GEiEG assumint les parts més administratives i logístiques com serien els avals i la formalització de la inscripció i l'Uni aportant la seva experiència en la competició professional», explica el coordinador de la secció de bàsquet del GEiEG i pare de l'entrenador del primer equip de l'Uni, Carles Surís.

El salt a Lliga Femenina-2 on, per exemple, el GEiEG es trobarà rivals del nivell del Sant Adrià, Celta o Barça CBS entre d'altres és important, però, Surís té clar que «les jugadores que varen aconsgeuir la categoria a la pista són les que l'han de gaudir perquè aquesta sempre ha estat la nostra filosofia com a club». El club ha de parlar amb les jugadores per veure quantes poden assumir l'augment del nivell d'exigència -desplaçaments fora de Catalunya, més entrenaments, rivals amb jugadores professionals i estrangeres- o si alguna fa un pas al costat per temes d'estudis o laborals. Un nom que, però, que sí que és clar és el del tècnic. Joan Pau Torralba continuarà a la banqueta perquè «és un tècnic molt ben preparat que a Copa Catalunya ha treballat molt bé fent scouting de rivals i parlant individualment amb cada jugadora». Surís recorda que, amb una plantilla molt jove, Torralba va ser capaç de portar el GEiEG Uni a l'ascens a Lliga Femenina-2 «superant el Viladecans que estava pensat per aconseguir l'ascens amb una nord-americana i jugadores que venien d'equips de Lliga Femenina-2».

Fins a principi de juliol, el GEiEG Uni no coneixerà els rivals que tindrà a Lliga Femenina-2 - s'ha de veure si els catalans tornaran a jugar contra els equips del nord de la península o els ajunten amb valencians, murcians... -, però és clar que tindrà cinc rivals catalans: Sant Adrià, Barça CBS, Lima Horta, Segle XXI i Boet Mataró.