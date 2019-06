El Salt Gimnàstic Club va proclamar-se ahir campió de la Lliga Iberdrola, després d'imposar-se en la final que va disputar-se al pavelló Castell d'En Planes de Vic. Les noies de Montse Hugas van destacar amb la seva posada en escena i van aconseguir pujar a la primera posició del podi. Per darrere van quedar Xelska, Egiba i l'Hospitalet. Les saltenques van plantar-se al campionat com a quartes en la general per darrere de Xelska (Mallorca), Egiba (Manresa) i l'Hospitalet.