Edu Poderoso defensarà els colors del Lloret una temporada més

El Lloret ha arribat a un nou acord amb el defensa Edu Poderoso per allargar la seva continuïtat al club durant una temporada més, fins al juny de 2020. El central, de 33 anys, és una de les peces clau de l'equip per la seva llarga experiència a Primera Catalana. Aquesta temporada Poderoso només s'ha perdut dos partits de Lliga, i s'ha assegurat la confiança del tècnic amb la titularitat en un total de 32 partits. Amb la renovació de Poderoso, el club ja ha pogut confirmar la continuïtat de quatre jugadors per al curs vinent.