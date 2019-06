Alonso guanya les 24 Hores de Le Mans i s'emporta el Mundial de Resistència

Fent equip amb el suís Sebastien Buemi i el japonès Kazuki Nakajima, Fernando Alonso (Toyota Gazoo Racing) es va proclamar ahir guanyador del Campionat del Món de Resistència (WEC) després de vèncer en les 24 Hores de Le Mans. Alonso i el seus copmanys es van endur la victòria remuntant a última hora el Toyota número 7 del japonès Kamui Kobayashi, el britànic Mike Conway i l'argentí «Pechito» López.

D'aquesta manera, Alonso va guanyar per segona vegada la mítica prova francesa, la qual ja va vèncer l'any passat, i aconsegueixen l'última carrera el Mundial de Resistència després de vèncer, a més de Le Mans, en les 6 Hores de Spa (2018 i 2019) i les 1.000 Milles de Sebring (2019).

Tot això després de sobreposar-se a una infausta nit, en què la porta dreta del TS050 número 8 de Toyota va donar excessius problemes a l'equip de l'asturià; no tancava bé, i això feia perdre velocitat al monoplaça. Superat el contratemps, el número 8 va poder seguir mantenint la segona plaça de la cita. Alonso va tornar a pujar al cotxe superades les onze del matí, a menys de quatre hores per al final de la prova. La distància de 3:14 amb el Toyota número 7, que es mantenia al capdavant amb el japonès Kamui Kobayashi, el britànic Mike Conway i l'argentí «Pechito» López, semblava ja insalvable. Un cotxe de seguretat va permetre Alonso retallar distàncies amb el líder en l'últim tram de la carrera. Contra tot pronòstic i en l'última hora, una burxada en un pneumàtic de la unitat 7 va fer que el cotxe de l'asturià pogués posar-se al capdavant, i no ho va desaprofitar per creuar el primer la bandera a quadres.