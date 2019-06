Reial Madrid i Barça reediten la final més repetida de la història ACB

El Reial Madrid i el Barça Lassa començaran a reeditar aquesta nit al WiZink Center (21.00, #Vamos) la final més repetida de la història de la Lliga Endesa. Els blancs hi busquen el primer títol de la temporada i els blaugranes que l'antídot de Svetislav Pesic que tant bé ha funcionat durant els últims temps segueixi actiu.

Per quinzena vegada a la història de l'ACB, el Real Madrid i el Barcelona es citen en el títol final, un periple que dominen fins ara els blancs (8-6), decidits a triomfar després de quedar-se amb la mel als llavis a la Copa i a l'Eurolliga. L'entrenador del Barça, Svetislav Pesic, va afirmar ahir que tot i que els blaugranes tenen un balanç favorable contra el Reial Madrid aquest curs, això no significa res davant l'eliminatòria pel títol perquè «el play-off és una altra història. «Les victòries anteriors no importen si es juga contra un equip així de competitiu», va dir.