Èric Vilanova i Toni Cunill són els primers reforços del Peralada

Superat el traumàtic descens i convençut de competir a la Tercera Divisió malgrat que el Girona hagi decidit partir peres i trencar l'acord de filiació que els unia, el Peralada ja fa dies que treballa tot intentant construir la plantilla pel curs vinent. Amb el jove Albert Carbó confirmat a la banqueta, ahir va ser el torn per als dos primers reforços. No seran els únics perquè en els propers dies el club té previst anunciar més incorporacions. La primera cara nova és la d'un Èric Vilanova que ha deixat el Figueres per enrolar-se al conjunt xampanyer. No serà l'únic que farà aquest camí perquè està previst que l'acompanyin Sergi Romero, Albert Canal i Ritxi Mercader. Cap d'aquests tres, però, estan confirmats. Sí que ho és, i al cent per cent, el fitxatge de Toni Cunill, que prové del Llagostera i ahir era presentat. A l'agenda i com a possibles incorporacions també hi ha David Bigas, Xavi Ferrón i David Aroca.