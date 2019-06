El Mallorca va derrotar per 2-0 l'Albacete Balompié gràcies als gols de Leo Suárez i de Dani Rodríguez, i els vermells agafen un clar avantatge en la segona eliminatòria del play-off d'ascens a la Lliga Santander. Lluny del festival ofensiu que s'havia viscut 24 hores abans en l'altre partit entre el Deportivo de la Corunya i Màlaga CF (4-2), el matx a Son Moix va exhibir tensió per part dels dos equips i només es va decantar a favor dels locals per lleugers detalls.