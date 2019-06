Ritxi Mercader no renova amb el Figueres.

ANDREA BOLCATO

Els quatre capitans del Figueres, Sergi Romero, Albert Canal, Ritxi Mercader i Èric Vilanova apunten al Peralada d'Albert Carbó. Aquest matí, el club blanc-i-blau ja ha publicat un comunicat on s'exposa que tot i que "la continuïtat dels quatre capitans" era "un dels primers objectius" no s'ha arribat a cap acord per renovar-los a causa de les "altes pretensions econòmiques dels jugadors" que podrien "posar en risc l'estabilitat econòmica de la Unió".