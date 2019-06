El defensa francès Ferland Mendy jugarà al Reial Madrid les sis properes temporades després d'haver arribat a un acord per deixar l'Olympique de Lió, on va destacar la temporada passada, i convertir-se en el cinquè fitxatge del conjunt blanc per a la campanya 2019/2020. Mendy se suma a les contractacions de Eder Militao, Rodrygo Goes, Luka Jovic, que va ser presentat ahir, i el belga Eden Hazard, que avui es posarà la samarreta blanca.