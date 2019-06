Tres subcampionats per al Grifeu-Llançà

El Grifeu-Llançà tenia una cita amb la història el cap de setmana passat, ja que tres dels seus deu equips prenien part en els Campionats de Catalunya en qualitat de campions de lliga de nivell A. Tres equips del club llançanenc, però són els únics tres equips de tota la comarca de l'Alt Empordà que han guanyat un campionat de lliga. Cal recordar que el cadet femení de l'Escala i el del Grifeu també n'han guanyat un, però de nivell B.

D'una banda, el sènior, de Tercera Territorial i que ja ha pujat a Tercera Catalana, a Esparraguera, va passar per sobre del Club Bàsquet Secà de Sant Pere (Lleida) en les semifinals i el va vèncer per 102-63, però en la final, contra el Joventut Castelldefels, els homes de Josep Company no van poder culminar la remuntada i van caure per 63-66, en un final molt i molt ajustat.

D'altra banda, el júnior femení, a Mataró, va guanyar l'Andorra a les semifinals (54-50), però es va quedar a les portes del primer lloc després de perdre contra el Calella a la final (50-63), en un últim quart que es van endur de manera clara les maresmenques (12-23).

Finalment, l'infantil masculí, a Sant Pere Pescador, va aconseguir el bitllet per a la final després de vèncer el Binefar de Saragossa (80-61), una final que no va poder guanyar contra el Reus (58-78).

Els Campionats són una mostra de la feina ben fet que està fent el club groc, com reconeixa el seu coordinador Josep Companya, malgrat que no siguin l'objectiu principal.