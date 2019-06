Carbó: «Ens espera un mes dur de planificació i d'incorporacions, però tot anirà bé»

El peraladenc, de 28 anys, agafa les regnes del primer equip després del trencament de la filiació amb el Girona. Juntament amb el director esportiu, Nitus Santos, Carbó treballa nit i dia per muntar l'equip

Fem l'entrevista al Municipal de Peralada perquè l'Albert Carbó ha d'anar per feina. Tant a ell com al director esportiu, Nitus Santos, el temps se'ls tira a sobre i treballen contra rellotge per confeccionar una plantilla des de zero, que sigui el màxim de competitiva possible per encarar la pròxima temporada a Tercera Divisió. El seu telèfon treu fum, amb una allau de trucades constant. Busca entre tots els seus contactes per trobar els millors jugadors que vulguin formar part del seu projecte. D'una setmana per l'altra se li ha regirat tot, amb un munt de feina per fer, però el jove entrenador, de 28 anys, té moltes ganes d'explicar el nou repte que se li ha posat al davant. La il·lusió i les ganes per reivindicar-se no l'aturen.



En què es basa el projecte del Peralada? Començar de zero no deu ser gens fàcil.

Volem fer gran el Peralada. Des del primer equip fins al futbol base. Volem fer créixer el club amb un projecte il·lusionant, encapçalat per en Nitus. El seu suport em dona força per tirar endavant. Tornem als orígens i pel poble es respira una mica més l'essència del club.

Tot i tenir un equip a Segona B, els peraladencs i les peraladenques no estaven del tot contents. Ha notat un canvi amb la ruptura de la filiació?

Com a amant del futbol, sempre venia aquí a l'estadi. Tinc molt bona relació amb el cos tècnic que hi havia i m'agrada seguir el Peralada, encara que fos el filial del Girona. Entenc que el poble vol recuperar les sensacions dels anys anteriors. Espero que els resultats acompanyin i animo tothom a venir a veure l'equip.

Se sent preparat per dirigir un equip de Tercera?

Sí. És un escenari diferent del que estic acostumat, però amb il·lusió i dedicació segur que anirà bé. Hem de treballar molt. El meu referent i pare del futbol, Rodri, em diu que estic més que preparat i això em dona força.

Què va aprendre de Rodri?

Em va entrenar per primera vegada quan era infantil de segon any. L'he tingut durant quatre anys d'etapa formativa i un a amateur. És qui m'ho ha ensenyat tot. M'ha inculcat uns valors i coneixements del futbol que em fan ser l'entrenador que soc ara. Pel camí també he trobat tècnics com Raül, Eduardo, Nacho..., que m'han ajudat i he après molt d'ells.

Per tant, Rodri és el seu gran referent.

En efecte. No puc dir que soc un Rodri com a entrenador, però sí que he après moltíssim d'ell. Amb els coneixements que m'ha transmès tothom i els meus matisos implantaré un sistema de joc.

Com es defineix?

M'agrada que el meu equip sigui competitiu. Amb jugadors valents que vulguin ser protagonistes amb la pilota. Sobretot, atac. Que siguin agressius tant defensivament com ofensivament. Cada cap de setmana sortirem a competir i a guanyar tots els partits.

Podríem dir que és un home de la casa, però li fa respecte començar amb un equip per fer?

He de confeccionar el cos tècnic i la plantilla. És difícil i des del primer dia que estic fent trucades a futbolistes, però jugo amb l'avantatge que em puc fer l'equip al meu gust. A mesura que arribin les incorporacions podrem estructurar-ho tot.

Quin tipus de plantilla desitja?

Estarà formada per jugadors sub-23 i més experimentats amb la categoria. Busquem futbolistes de proximitat, compromesos i que es facin el club seu. Serà equilibrat en totes les línies.

Vostè n'és l'exemple. El club també confiarà en el jovent del planter?

És clar, que confiarem molt amb el futbol base del Peralada. Tindrem jugadors que jo ja he entrenat i els intentarem donar protagonisme en la dinàmica del primer equip. Volem que aquesta temporada el juvenil aspiri a l'ascens i, si fa falta, recorrerem a ells.

Corre el rumor que el Peralada potser haurà de renunciar a la categoria. És un problema a l'hora d'atraure jugadors?

Aquest rumor s'ha de desmentir. Està escrit per la Federació que el Peralada estarà a Tercera i amb total seguretat transmetem als futbolistes que jugaran a Tercera.