? El Girona va informar ahir que durant la primera setmana de la campanya d'abonaments per a la temporada vinent 2019-20 ja hi ha hagut més de mig miler de socis que s'han donat d'alta per tenir seient a l'estadi. Es tracta de socis que no tenien abonament i que s'han inscrit ja a la llista d'espera per poder tenir un lloc a Montilivi per a la temporada a Segona A, que començarà a l'agost. La capacitat de l'estadi passarà a l'estiu de 14.500 a 11.200 localitats.