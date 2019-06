El Cabanes s'enforteix amb el cadet per tornar a Primera Catalana

Els èxtis esportius del Cabanes tenen doble mèrit. De per si, els clubs modestos no ho tenen fàcil, però l'aposta pel femení encara ho complica una mica més. L'esforç i la dedicació han de ser més grans perquè, ara mateix, no es compta amb el mateix emparament. El club cabanenc ha fet valer el seu orgull per adjudicar-se la temporada 2018-19 amb unes xifres espectaculars –25 victòries, 2 empats i només 1 derrota– i confirmar el retorn a Primera Catalana, després d'haver perdut la categoria l'últim curs per la reestructuració de grups que va fer la federació.

«Només començar a preparar la temporada vam adonar-nos que la plantilla seria curta. La seva experiència a Primera Catalana ha estat fonamental per tornar a recuperar la categoria. S'hi ha d'afegir i donar molta importància a l'ajuda de les cadets. Han aportat el seu granet de sorra», explica l'entrenador Josep Camps després del seu primer any al capdavant de les sènior. Entre unes i altres s'han complementat per liderar la lliga en solitari: «S'ha fet un equip molt competitiu».

«Teníem molta il·lusió per pujar i les jugadores ho han donat tot per aconseguir-ho. La seva dedicació ha estat fonamental per tornar a pujar, tot i disposar d'una plantilla curta d'efectius», afegeix Camps. Després d'això, l'extècnic del Llers està decidit a guiar l'equip la pròxima temporada: «Vull continuar».

Per afrontar el nou repte amb garanties, el Cabanes treballa a tot drap per confeccionar la plantilla. «Fem moltes reunions per planificar la temporada. Ens fa molta il·lusió i és un repte. Hi haurà d'haver més implicació», diu.