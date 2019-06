Arnau Liesa, nou coordinador del Figueres.

Segons ha pogut saber el Setmanari de l'Alt Empordà, Arnau Liesa serà el nou coordinador del Figueres per a la temporada 2019-20 després que Albert Carbó hagi deixat aquest càrrec per entrenar el primer equip del Peralada.

La primera opció del club blanc-i-blau era el coordinador base de l'Escala, Salam El Harche, però finalment s'ha decantat per Liesa. El coordinador, de 23 anys, s'encarregava del projecte esportiu del futbol base del Peralada des del maig de 2017 i abans també havia estat entrenador de l'aleví B i C del club xampanyer, on va arribar l'any 2014 de la mà de Nacho Castro.