Catalunya, segona al campionat d'Espanya Sub-18 amb Andrea Loza i Pau Bossa

Aquest dissabte s'ha celebrat a Getafe la 5a edició del campionat d'Espanya d'atletisme de federacions autonòmiques de la categoria sub-18, amb la particularitat que els punts obtinguts en cada prova tant pels nois com per les noies s'acumulaven en una única classificació global corresponent a cada equip, i que les proves de relleus eren mixtes per a visibilitzar la paritat.

La Federació Catalana d'Atletisme va presentar una selecció de 20 atletes, tres dels quals de les comarques gironines, campions de Catalunya a l'aire lliure enguany en les seves respectives especialitats: Andrea Loza i Pep Bossa, del Club Atletisme Figueres, i Marta Galló, de Palamós –tot i que competeix sota les sigles de CA Igualada-. D'entre les 17 comunitats autonòmiques, Andalusia va guanyar l'or, seguida de Catalunya, en un ajustat duel amb Castella-La Manxa que no es va decidir a favor català fins a la darrera prova. Pep Bossa va fer la seva millor marca personal en 100mt (7è), Andrea Loza va ser 10a en 400mt i 3a en relleus 4x400m, i la palamosina va quedar 11a en longitud.