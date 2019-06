L'Uni començarà la defensa del títol de la Lliga Dia el 28 de setembre

L'Spar Citylift Girona començarà a defensar el títol de la Lliga Dia el 28 de setembre, segons ha establert la Federació Espanyola de Bàsquet. Una setmana abans, el 21 de setembre, es disputarà, a partit únic, la Supercopa d'Espanya davant el Perfumerías Avenida de Salamanca a Fontajau. La fase regular té previst el seu final el diumenge 5 d'abril de 2020 i el 8 començarien els play off pel títol, que tindrien els seus dos o tres partits de la final entre el 29 d'abril i el 6 de maig. Mentrestant, la Copa de la Reina se celebrarà entre el 5 i el 8 de març de 2020 en una seu encara per conèixer.

El 21 de setembre també començarà la LEB Plata, on el Bàsquet Girona, presidit per Marc Gasol, intentarà fer el salt a LEB Or. La primera fase de competició es tancarà el 15 de febrer, i llavors es tornaran a fer dos grups: el grup A1 lluitarà per l'ascens a LEB Or, mentre que el grup A2 lluitarà per no baixar a Lliga EBA. Així, el format de la lliga de 12 equips en la primera i la segona fase es mantindrà igual, però canvia la disputa per l'ascens a la segona divisió del bàsquet estatal. Com en l'anterior temporada, el primer classificat del grup A1 pujarà directament a LEB Or, mentre que seran els set següents classificats -del segon al vuitè- i el primer classificat del grup A2 que disputaran un play off a anada i tornada, primer en quarts de final i després en semifinals, per aconseguir l'ascens a LEB Or.

D'altra banda, la Lliga Femenina 2, on el pròxim curs hi trobarem el GEiEG Citylift Uni Girona, començarà el 5 d'octubre. Aquesta competició es divideix en dues lligues de 14 equips, i els quatre primers classificats dels quatre grups lluitaran per pujar a la Lliga Dia en un play off.