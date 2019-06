L'Espanyol farà una ampliació de capital de 50 milions d'euros

L'Espanyol prepara una ampliació de capital de 50 milions d'euros, segons va explicar aquest passat cap de setmana el vicepresident del club, Carlos García Pont, durant l'Aplec de Penyes celebrat a Sant Sadurní d'Anoia. El dirigent blanc-i-blau va detallar el procés de l'operació. «És quelcom que ha de succeir i ja es va parlar en la Junta d'Accionistes; ha de passar per allà per una qüestió legal. Uns 50 milions d'euros del deute que té el club amb Rastar passaran a formar part del capital social», va explicar. García Pont, a més, va valorar els beneficis de l'ampliació. «Ens afecta en l'àmbit d'interessos i el balanç tindrà una imatge diferent. Calculo que (després de l'ampliació) tindrem un deute del voltant de 40 milions i els bancs ho veuran molt millor, perquè comprovaran que Chen està compromès». Aquest moviment tindrà un impacte directe en el límit salarial de la primera plantilla. «Afecta la campanya que ve», va insistir. De fet, encara que l'ampliació s'hagi d'aprovar en la Junta d'Accionistes, prevista per a finals de novembre, La Lliga permet elevar el límit davant aquesta previsió.