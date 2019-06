Imposar-se a Suècia per aplanar la classificació

Tres de tres. I perquè en siguin quatre, la selecció espanyola de futbol necessita guanyar aquest vespre (20.45 hores) a Suècia, el seu principal perseguidor en la classificació per l'Eurocopa de l'any vinent. Ara mateix, dos punts separen tots dos equips. En seran cinc, un interessant avantatge, si l'equip de Luis Enrique Martínez -ara dirigit pel seu segon, Robert Moreno, davant l'absència de l'asturià per un problema familiar- és capaç d'imposar-se avui al Santiago Bernabéu.

Espanya, que ve de guanyar sense despentinar-se a les Illes Fèroe -per 1-4 el passat divendres- fa 31 anys que no perd a casa contra el conjunt nòrdic. L'última vegada, un primer de juny del 1988 a Salamanca, quan Suècia es va imposar per 1-3 en un amistós. Per a la cita d'aquest vespre s'esperen bastants canvis. El més probable és que David de Gea torni a situar-se sota pals després que uns dies enrere jugués Kepa. En defensa, les novetats serien les de Dani Carvajal, Íñigo Martínez i Jordi Alba. Al mig del camp tenen molts números de sortir d'inici Sergio Busquets i Dani Parejo. Mentre que en atac hi ha també moltes opcions perquè juguin tant Marco Asensio com Rodrigo Moreno. Suècia té la baixa del defensa Lindeloff, mentre que el capità Granqvist serà dubte fins a l'últim moment.