El defensa Genís Balaguer es converteix en la primera incorporació del Figueres per a la temporada 2019-20. El futbolista, de 23 anys, pot fer tant de central com de lateral dret i arriba procedent del Palamós, on aquest curs ha disputat 34 partits a Primera Catalana. El degà va ser l'últim club del nou gerent, Javi Salamero, que va ser destituït de la banqueta el passat mes d'abril. El fitxatge de Balaguer representa la primera cara nova per a l'equip de Xavi Agustí, que també s'ha assegurat la continuïtat de Pol Tarrenchs, Bora Barry i Álex Campos.



Valverde, a prop del Girona

La perla del Figueres, Víctor Valverde, ha despertat l'interès del Girona, que el vol per al juvenil.