El Barça és eliminat de la Copa del Rei juvenil a mans del Reial Madrid

El Barça va quedar eliminat de la Copa del Rei juvenil en l'eliminatòria de quarts de final després de no poder capgirar el 0-2 en contra de l'anada al Miniestadi, i en la visita al camp del Reial Madrid no va passar de l'empat (1-1). Els blaugranes es van avançar en el marcador al minut 50 gràcies a una diana d'Antonio Jesús, que feia somiar als visitants en, com a mínim, forçar la pròrroga. Però el gol d'Antonio Blanco per part del conjunt local al minut 84 van esvair la remuntada. Ahir també van accedir a semifinals el Llevant (3-0 al Numància) i l'Atlètic de Madrid (0-1 a l'Espanyol). Avui, Reial Societat-Vila-real.