Ibaka brilla i Toronto Raptors acaricia l'anell

Toronto Raptors s'ha quedat a només una victòria de conquistar l'anell que l'acreditaria com a campió de l'NBA després de tornar a imposar-se aquesta matinada, en el quart partit de la final (3-1), a Golden State Warriors (92-105 ), en una nit en què l'hispà-congolès Serge Ibaka es va reivindicar amb 20 punts.

En l'Oracle Arena, els canadencs van esperar fins al tercer quart per començar a trencar el duel, un període en el qual Kawhi Leonard va anotar 17 punts per acabar el partit amb 36 -11 de 22 tirs de camp, inclosos 5 de 9 triples-, als quals va sumar 12 rebots.

En aquesta ocasió, l'aler californià va estar acompanyat per un sensacional Ibaka, que va signar 20 punts -9 de 12 tirs de camp- i que va posar dos taps vitals per ajudar a forjar l'avantatge; a ells, l'ala-pivot va afegir una assistència i quatre rebots.

Per la seva banda, el pivot català Marc Gasol va estar gairebé 28 minuts sobre la pista, en què va tenir temps d'aconseguir 9 punts, 3 assistències, 7 rebots i un robatori de pilota.

El 37-21 amb què es va tancar el tercer parcial, on els d'Oakland solen aclaparar als seus rivals, va resultar letal per a uns Warriors que no van poder revertir el resultat en l'últim quart. Només Klay Thompson, amb un 5 de 8 en triples, va mantenir l'esperança per als de Kerr, que no van poder comptar amb la millor versió del base Stephen Curry -27 punts i 2 de 9 en tirs de tres.

D'aquesta manera, els Raptors poden liquidar l'eliminatòria a la matinada de dilluns a dimarts a l'Air Canada Centre.