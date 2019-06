Espanya manté el pas ferm camí de l'Eurocopa amb una nova victòria

La selecció espanyola de futbol continua col·leccionant victòries en el seu camí cap a l'Eurocopa que es disputarà l'any vinent i ahir va derrotar les Illes Fèroe per 1-4 en un còmode partit. El resultat li serveix per liderar el seu grup en solitari amb un ple de triomfs, gràcies a un molt bon inici de partit que va servir per desarmar el conjunt amfitrió, molt voluntariós però amb escassa qualitat en totes les seves línies.

L'equip de Luis Enrique, dirigit per Robert Moreno arran de l'absència del tècnic asturià, no va tenir cap mena de problemes per conquerir la seva tercera victòria en tres jornades. Pràcticament no va trobar resistència ahir contra un rival gairebé amateur, que va rendir-se als pocs minuts. Quan només se n'havien disputat cinc, Sergio Ramos va marcar de cap i va obrir el marcador. Poc després del quart d'hora, Jesús Navas ho deixava encarrilar amb el segon gol. I això que només s'havien disputat 19 minuts. És cert que la diana d'Olsen, plena d'oportunisme, va esperonar els de casa, però l'1-3, en pròpia després d'impactar amb l'esquena un xut d'Isco, va tornar els jugadors de les Illes Fèroe a la realitat. A la segona meitat, golàs de Gayà per arrodonir la victòria i debut de Fabián. Això, el dia en què De Gea va quedar-se a la banqueta a favor d'un Kepa que va ser titular sota pals.