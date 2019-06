Elonu: de Salamanca a Girona

El seu pas de Salamanca a Girona era el secret més incòmode que envoltava la darrera final de lliga entre l'Spar Citylift i el Perfumererías Avenida i, un cop resolt el títol de manera favorable a les gironines, des de Salamanca varen trigar ben poc a fer córrer que Adaora Elonu (29 anys i 1,86 d'alçada) havia decidit canviar la ciutat castellana per afegir-se al projecte del club de Fontajau. Un fitxatge que es va confirmar oficialment ahir al matí. Peça clau en els èxits del Perfumerías Avenida de les últimes tres temporades, la defensa d'Elonu sempre havia estat un maldecap per a Èric Surís per la seva versatilitat en jugar tant de pivot com d'aler portant la seva defensora al pal baix. «L'hem patit les últimes temporades i ara ens tocarà gaudir-la. És una jugadora molt completa, capaç de jugar al 3 i al 4, amb bon tir exterior, a més d'una capacitat defensiva i de rebot molt important», va explicar ahir el director esportiu de l'Spar Citylift Girona, Pere Puig, sobre una jugadora que «durant força temps hem estat intentant que jugués amb nosaltres i no havia estat possible fins ara».

Integrant habitual de la selecció nigeriana, però nascuda a Houston i formada al bàsquet universitari nord-americà (campiona de l'NCAA amb Texas A&M el 2011), Elonu coneix molt bé la Lliga Femenina-1, on ja acumula sis temporades d'experiència. El seu primer equip a l'Estat va ser el Burgos, per passar després a liderar un Conquero on, en el seu segon any a Huelva, va aconseguir guanyar la Copa derrotant el Perfumerías Avenida en la final de Sant Sebastià, amb un equip on també hi havia Rosó Buch o Haley Peters. Tot i els problemes econòmics que acabarien provocant la desaparició de l'equip, el Conquero va acabar arribant a semifinals de lliga, que va perdre contra l'Uni, amb Adaora Elonu aconseguint el nomenament com a millor jugadora de la competició amb més de 18 punts i 7 rebots per partit.

El següent estiu, en què Buch i Peters van canviar Huelva per Girna, Adaora Elonu va anar a Salamanca, on ha estat peça clau per a Miguel Ángel Ortega en el grapat de títols que les castellanes han guanyat en les tres últimes temporades. Des d'abans d'acabar la lliga, Elonu tenia clar que no continuaria a Salamanca i l'Uni es va saber moure de pressa per encarrilar un fitxatge que, amb Sonja Petrovic i Helena Oma, donarà moltes alternatives a Surís en la posició de «tres» i de «quatre», on, de manera més específica, també hi ha María Araújo.

Elonu ocupa plaça d'extracomunitària a l'Eurolliga, però no a la lliga perquè és Cotonou. Un detall que, si s'acaba confirmant la probable arribada d'una important nord-americana en el joc exterior, Surís hauria de descartar una extrocomunitària a l'Eurolliga i, en canvi, podria comptar amb Colhado, Elonu i la nord-americana tant en lliga com en Copa. Si aquesta nova incoporació s'acaba fent oficial, la idea del club és anar canviant la jugadora que descansaria en l'Eurolliga en funció de les diferents etapes de la temporada i de factors com la data d'incorporació a la pretemporada de cada jugadora.

Amb la incorporació, i després que ahir al matí el club també confirmés de manera oficial la renovació de Rosó Buch, Èric Surís ja compta amb vuit jugadores confirmades per a la temporada vinent: Laia Palau, Núria Martínez, Rosó Buch, Helena Oma, Sonja Petrovic, Adaora Elonu, María Araújo i Nadia Colhado. Aquí, en els propers dies, encara s'hi podrien afegir encara un parell més de cares i un retorn d'una jugadora ja coneguda, i valorada, a Fontajau.