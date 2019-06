La veterana Marxa dels Dòlmens de la Jonquera estrena dos nous itineraris

Trenta-cinc edicions cobertes avalen la veterania de la popular Marxa dels Dòlmens que organitza cada any per aquestes dates el Centre Excursionista Jonquerenc. La prova d'aquest any, la 36a, presenta diverses novetats, amb dos itineraris renovats de 7 i 14 quilòmetres i una nova junta de l'entitat que encapçala Tat Pérez.

La prova se celebra aquest diumenge. Els participants estan convocats per prendre la sortida a les nou del matí des de davant de la Societat de La Jonquera. El centre aconsellava «formalitzar les inscripcions de manera anticipada perquè així es facilita el treball de l'organització a l'hora de fer previsions», segons la presidenta del CEJ. Per als qui no han pogut fer les inscripcions anticipades, el preu de participació és de 12 euros.

Tat Pérez explica que «a diferència dels primers anys de la Marxa, fa temps que el Centre va decidir escurçar les distàncies per no fer-les tan feixugues. Ara hi ha més gent que les fa corrent, abans els marxaires eren majoria, encara que ara també hi ha gent que la fa caminant.

La prova de set quilòmetres anirà fins a Canadal i tornarà cap a la vila. La de catorze quilòmetres portarà els participants a la zona dels Estanys. Durant el recorregut passarem pel costat de nombrosos dòlmens i menhirs, per fer honor al nom de la Marxa». Durant el recorregut hi haurà avituallament per als participants i, a l'arribada, tothom podrà gaudir d'una botifarrada amb begudes.