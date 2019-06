Els Premis Amos de l'Àrea es consoliden com a gran festa del futbol empordanès

La seu del Consell Comarcal ha estat l'escenari, un any més, de l'acte de lliurament dels premis Amos de l'Àrea, convocats pel Setmanari de l'Alt Empordà i el Consell Esportiu de l'Alt Empordà amb el patrocini de Kia Texauto. La festa de final de temporada del futbol altempordanès ha premiat setze futbolistes, d'entre els quals hi ha hagut els vuit màxims golejadors i vuit porters menys golejats. En masculí, des de Segona Divisió B fins a Quarta Catalana. I en femení, des de Segona Divisió fins a Segona Catalana. A més, també han rebut un trofeu dos àrbitres i el CE Llançà, en motiu del seu centenari.



L'acte, conduït pels periodistes Tatiana Pérez, Roger Arbusà i Lluís Ribera, ha tingut com a convidats especials per al lliurament de premis l'excapità del Figueres i exjugador del Girona, Joan Sagué, i la jugadora del FC Barcelona, Helena Barco. La cerimònia ha estat retransmesa en directe a través de les xarxes socials d'emporda.info.





El públic va poder dir la seva a través del hashtag #AmosArea2019:Els guardons d'aquesta temporada també han servit per ade cada jugadora i jugador: El Sant Pere Pescador, amb Sílvia Masferrer i Marina Barneda a Segona, i Asia Garcia a Segona Catalana; el Peralada-Girona B (Segona B), amb Pau Miguélez i Marc Vito; el Figueres (Tercera), amb Ritxi Mercader i David Aroca; la Jonquera (Primera Catalana), amb Pol Compte i Aleiz Manzano; l'Escala (Segona Catalana), amb Ignasi Massó i Joan Ureña; el Cabanes (Segona Catalana), amb Xènia Cardona; l'Empuriabrava-Castelló (Tercera Catalana), amb Alberto Jiménez i Manel Sánchez; el Sant Miquel de Fluvià (Quarta Catalana), amb Nico Ortega; i el Cadaqués (Quarta Catalana), amb Sergio Feria.A banda dels futbolistes, l'ha tornat a ser reconegut en aquests premis, que destaquen la trajectòria. D'una banda, per part de la Federació Catalana de Futbol, la delegació altempordanesa, encapçalada per Rafa Pérez, ha escollit, que posa ordre a Segona Catalana des de fa tres temporades seguides. De l'altra, per part del Consell Esportiu, es distingirà la tasca del tutor de jocLa Federació Catalana de Futbol ha continuat donant suport en aquesta iniciativa amb la presència del seu vicepresident i delegat provincial a Girona,. "Aquesta premis són, no n'hi ha caps com aquests. Felicito el Setmanari de l'Alt Empordà i el Consell Comarcal per aquesta feliç i consolidada iniciativa", va dir durant el seu parlament. També es van dirigir als assistents el director editorial de la publicació,i el representants del Consell Esportiu,. A més a més,, patrocinador d'aquests guardons, va ser l'encarregat de distingir la trajectòria delper la celebració del seu centenari. En el lliurament també hi van prendre part l'exporter professionalel gerent del Consell Esportiu,el delegat comarcal de la FCF,Tots els assistents van poder compartir un pica pica a peu dret, preparat per l', en els jardins del Consell on hi havia exposat un dels darrers modelsde la marca