El MICFootball tindrà el primer torneig als Estats Units amb ISL

El MIC–Mediterranean International Cup s'expandirà per primer cop als Estats Units el novembre d'aquest any amb un nou torneig internacional de futbol base. Coincidint amb els mesos previs del 20è aniversari del clàssic torneig de la Costa Brava, MIC i ISL portaran a terme aquesta nova competició que es disputarà a Florida, a la costa sud-est americana.

Els partits es jugaran entre el 9 i l'11 de novembre del 2019 en els camps Central Broward de Fort Lauderdale, situat entre els comtats de Miami-Dade i Palm Beach. La previsió és que durant tres dies més de 2.500 jugadors procedents de 120 equips -la majoria dels quals americans- de categoria U12, U14 i U16 masculina i femenina disputin més de 300 partits. De les quatre categories i prop de 128 equips de la primera edició, la intenció és créixer a poc a poc amb l'objectiu d'arribar, el 2023, a les 14 categories i 450 conjunts. Els vencedors del MIC dels Estats Units tindran el bitllet assegurat per participar en el MIC de la Costa Brava, que continuarà celebrant-se per Setmana Santa i que el 2020 arribarà a la 20a edició.

Aquest nou torneig ha sorgit de l'aliança (partnership) entre MICSports, empresa especialitzada en la gestió integral d'esdeveniments esportius amb seu a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), i ISL, empresa de gestió i màrqueting esportiu nascuda a Barcelona i ara amb seu a Miami (Estats Units).

El torneig s'ha presentat aquest dijous al migdia en el Museu Colet de Barcelona i ha comptat amb la presència de Marc Bartra, futbolista del Real Betis Balompié i padrí del nou torneig. El jugador català, que va jugar el MIC el 2003 i el 2005, ha explicat que "és un honor i un orgull apadrinar el MICFootball USA, és adjuntar l'èxit de dues empreses en una i és el moment idoni per portar el torneig als Estats Units. Per mi, el MIC és el millor torneig internacional que hi ha, vaig tenir la sort i el privilegi de jugar i guanyar-lo dos cops contra el Manchester United i el Real Madrid". Bartra ha recordat que el MIC li fa posar "la pell de gallina" quan rememora que va guanyar una de les finals jugant amb el FC Barcelona amb el seu germà Eric. L'exjugador blaugrana ha animat als futurs jugadors del MIC que "gaudeixin del torneig, ha evolucionat molt".

La presentació també ha comptat amb l'assistència de Gerard Figueras, Secretari General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya; David Bellver, president del MIC; Juanjo Rovira, director del MIC, i els fundadors d'ISL Àlex Isern i Marc Segarra.

Gerard Figueras ha destacat que "l'experiència i els projectes del MIC són un èxit, ha agafat un alt nivell internacional. Ara, neix un nou projecte, el MIC és un èxit forjat aquí amb talent, projecte i il·lusió; amb el MIC USA s'exporta talent esportiu i empresarial català als Estats Units".

David Bellver ha subratllat que "donem un pas endavant, engeguem un nou projecte a l'estranger després de consolidar-nos en el territori local i nacional. En dos anys hem duplicat la mida de l'empresa, acollint nous projectes, i els 20 anys d'experiència en l'organització d'esdeveniments ens porta ara a apostar pel futbol als Estats Units".

Àlex Isern, CEO i cofundador d'ISL, ha explicat que "MICFootball USA és la culminació d'una relació de fa anys entre dues empreses que tenen una visió i uns valors molt similars. Per nosaltres és un orgull portar el millor torneig de futbol base del món als Estats Units i estem convençuts que serà un referent al continent americà".

Juanjo Rovira ha recordat el pas "de la primera edició del MIC, a les Canàries, anant ara als Estats Units. Durant l'any anirem fent diferents actes per promocionar el 20è aniversari; ens fa molta il·lusió veure com ha crescut el torneig, ara tenim gairebé 400 equips". El director del MIC ha apuntat que "els guanyadors del torneig dels Estats Units tindran una plaça per al MIC de la Costa Brava".

Marc Segarra, managing partner i cofundador d'ISL, ha afegit que "estratègicament volem posicionar el MIC com el torneig més prestigiós per a joves del continent americà. MICFootball té tots els ingredients per aconseguir-ho: futbol en estat pur, talent, passió, prestigi, professionalitat i història". Per ISL, "és un honor poder traslladar aquests 20 anys d'experiències i emocions i seguir contribuint al frenètic creixement del soccer a territori yankee".

Durant l'acte també s'ha exhibit la nova imatge corporativa de MIC, que vol transmetre modernitat (elegància amb les lletres de pal sec), il·lusió (color daurat a la recerca de l'excel·lència) i competició (amb l'estrella a la M emfatitzant els esdeveniments on acullen futurs cracs).

ISL, amb vuit oficines a tot el món i col·laborador del FC Barcelona, Xavi Hernández i Nike

ISL és una empresa de gestió i màrqueting esportiu que treballa amb clubs, esportistes i altres entitats de primer nivell mundial. L'empresa ofereix una gestió de 360º tant a dins com fora del camp i està especialitzada en la creació d'experiències, màrqueting i producció d'esdeveniments. ISL té seu a Miami (Estats Units) i compta amb més de 100 treballadors a les vuit oficines que l'empresa té a Espanya, Costa Rica i els Estats Units. ISL treballa i col·labora amb el FC Barcelona, Xavi Hernández, Gatorade, Nike, Jonathan i Giovani Dos Santos, i MICSports, entre d'altres.

El MIC de futbol i bàsquet mou 10.000 persones i té un retorn d'11,5 MEUR a la Costa Brava

Aquest 2019 el MIC ha comptat, en la seva 19a edició, amb 35 seus a les comarques de Girona, amb xifres que han arribat als 900 partits, 6.550 jugadors i fins a 364 equips procedents de 43 països dels cinc continents. D'entre les moltes novetats ha destacat la inclusió de l'àrbitre assistent de vídeo (VAR) en els partits de juvenils disputats a Lloret de Mar i en quatre finals a Palamós, l'augment de les retransmissions televisives i el desdoblament de la categoria juvenil.

El MIC, que aquest any ha tornat a comptar amb la Diputació de Girona, CaixaBank i LaLiga com a socis principals, mou, juntament amb el MICBasketball -tercera edició enguany- més de 10.000 persones entre jugadors, entrenadors, voluntaris, pares i àrbitres. Segons l'Estudi d'Impacte Econòmic encarregat pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona, el MIC 2018 va generar un retorn superior als 11,5 milions d'euros al territori.