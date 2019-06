Espanya, obligada a guanyar les Illes Fèroe camí de l'Eurocopa

La selecció espanyola encara avui (20.45, La1) una jornada incòmoda, després de dues setmanes d'inactivitat de la majoria dels seus internacionals, amb la visita a les Illes Fèroe, on s'hi presenta amb l'absència del seleccionador Luis Enrique Martínez per un greu problema familiar i jugant en gespa artificial. Tot això, amb l'obligació de guanyar. El ferm camí cap a l'Eurocopa 2020 passa per un moment clau, amb els duels d'avui i de la setmana vinent amb Suècia, els últims de la present temporada. Buscarà Espanya el ple de victòries, després d'estrenar-se guanyar tant a Noruega (2-1) com a Malta (0-2).

Hi haurà novetats en defensa, amb el retorn de Dani Carvajal i Sergio Ramos, qui no competeix des que es va lesionar al soli el passat 3 d'abril. Sembla que no hi haurà debat a la porteria i jugarà David de Gea. De la seva banda, les Illes Fèroe arriben a la cita amb tres baixes importants: el porter Gunnar Nielsen, el migcampista Joan Simun Edmundsson, i el defensa Sonni Ragnar Nattestad.