Els 10 milions per Portu, un traspàs per a la història

Les hores de Cristian Portugués, Portu, com a jugador del Girona estan comptades. El mitjapunta murcià fa dies que té les maletes fetes i un acord amb la Reial Societat per convertir-se en nou jugador txuri-urdin. Només manca l'entesa final entre clubs pel pagament dels 10 milions d'euros de la seva clàusula (a Primera eren 20). Ahir però, les postures del Girona i la Reial estaven d'allò més pròximes la qual cosa fa preveure que l'anunci oficial del traspàs de Portu pugui ser qüestió d'hores. Si finalment es confirma, la de Portu serà la venda més important que haurà fet el Girona en tota la seva història.

Pensar en un traspàs de 10 milions d'euros (nou més un en variables) és una xifra desorbitada ffa ben pocs anys. Tanmateix, l'ascens a Primera ha revaloritzat els preus dels jugadors blanc-i-vermells. I en el cas de Portu amb els seus registres golejadors,encara més. Tot plegat situa Portu al capavant d'un rànquing que fins ara estava encapçalat per David Timor, traspassat l'estiu passat al Las Palmas per 1'5 milions d'euros. Per una xifra molt semblant, amb variables inclosos, Rubén Alcaraz se'n va anar al Valladolid. L'estiu passat el Girona va fer un gran calaix perquè a banda de Timor i Alcaraz també va rebre un milió d'euros del Sevilla pel fitxatge de Pablo Machín en una altra de les vendes més importants de la història del club.

Fins aquest darrer estiu, tanmateix, el rànquing de traspassos més elevats a Montilivi l'encapçalava Ranko Despotovic, per qui l'Urawa Reds japonès en va pagar 700.000 euros el 2011 després d'un any excel·lent al Girona (18 gols). Un altre traspàs important tot i que un xic estrany va ser el de Lejeune al Manchester City. Era l'estiu del 2015 i el francès comptava amb bones propostes per deixar Montilivi. La solució va ser que el City el comprés per 300.000 euros i el deixés cedit al Girona una temporada més.

Rere el central francès, Ibusuki Hiroshi i Gerard Gumbau eren els altres dos grans traspassos realitzats pel club gironí (175.000 euros per tots dos). Pel japonès, el Girona en va ingressar 150.000 euros (fixes) del Sevilla més 25.000 de variables corresponents al debut amb el primer equip. De la seva banda, el Barça va pagar 40.000 euros per Gumbau, als quals se n'hi afegirien 60.000 més pel debut amb el primer equip a Elx en un partit de Copa del Rei i 50.000 més per arribar a la trentena de partits a Segona A amb el filial blaugrana.

Per últim, el Girona també va cobrar 100.000 euros per Ferran Corominas, la clàusula de rescissió per anar-se'n a un altre club de Segona A (el va fitxar l'Elx) l'estiu del 2012. El davanter banyolí, com Despotovic, va tancar a Montilivi la seva temporada més productiva (18 gols en la lliga).