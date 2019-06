Raül Coloma inicia una nova aventura a la banqueta del Palafrugell

L'entrenador figuerenc Raül Coloma ha fitxat pel Palafrugell, que milita a Tercera Catalana, després de passar una temporada als Estats Units com a tècnic del Barça Academy i ser el segon del club costaner. Amb només 21 anys, ja en fa tres que disposa del tercer nivell d'entrenador –el més alt i que li permetria dirigir un equip a Primera Divisió.

En la seva primera aventura al futbol regional, Coloma té el gran repte d'ascendir els palafrugellencs a Segona. «En l'àmbit emocional, estic molt content per iniciar aquesta nova etapa. Se m'ha presentat una situació que no buscava, gràcies a la confiança que he rebut per part dels jugadors i la Junta Directiva tinc l'oportunitat d'agafar el primer equip a una edat una mica prematura», explica Coloma. L'edat, però, no suposa cap problema per al jove entrenador: «Em sento preparat, tinc el tercer nivell i és una gran ocasió. Soc novell i m'estreno al futbol amateur, encara que tinc experiències prèvies amb la Jonquera a Tercera Divisió com a analista».

Seguint els objectius que tenia el Palafrugell aquesta temporada, els de Coloma intentaran quedar el més amunt possible per topar amb l'ascens a Segona. Aquest curs se'ls ha escapat i han quedat cinquens amb 69 punts. «Volem pujar de categoria. Per fer-ho, haurem de treballar i crear el millor grup humà possible. Hem de ser una pinya per competir amb les màximes garanties i als entrenaments ens hem de sentir còmodes. A partir d'aquí, la meva feina esportiva és treure suc al potencial dels jugadors», assegura.



Ser jove no és un problema

Amb 21 anys –aquest estiu en farà 22–, en Raül serà més jove que molts dels jugadors que entrenarà la pròxima temporada. Això, però, no suposa cap mena de hàndicap per al figuerenc: «No és cap problema. Podria ser-ho si arribés nou i no els conegués, però no és el cas. Com que enguany he estat el seu segon, els jugadors em tenen molta confiança. Saben que amb mi tindran uns entrenaments de qualitat, on ells podran treure el seu millor futbol i progressaran tant en l'àmbit individual com col·lectiu». A Palafrugell, Coloma ha trobat el lloc ideal per explotar com a tècnic. «L'ambient ajuda. Estem molt units. És la manera d'arribar a l'objectiu».