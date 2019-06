«La meva il·lusió és viure uns tercers Jocs Olímpics l'any que ve al Japó»

Joel González va volar ahir al migdia a Roma, on competeix aquesta setmana en un Grand Prix de sèrie 1. A un any vista dels Jocs de Tòquio, ha començat la cursa per aconseguir-hi plaça, i competicions com aquesta ajuden a sumar punts. El taekwondista empordanès explica que a Itàlia s'hi reuniran els 32 millors del món i que té al davant una bona opció d'acostar-se al Japó. «La meva il·lusió és viure uns tercers Jocs Olímpics l'any que ve a Tòquio», explica, tot assegurant que està plenament centrat en aquest objectiu esportiu, que per a ell és «primordial».

González és conscient que «aquests últims anys, per les lesions, no he pogut competir al meu màxim nivell i, si al final no em classifico, sempre em quedarà l'opció d'anar al preolímpic i buscar allà la plaça. Vull demostrar a la Federació Espanyola que encara estic a un alt nivell». El taekwondista gironí, de 29 anys, voldria posar el tancament perfecte a la seva brillant carrera esportiva amb una nova medalla olímpica, encadenant-ne tres de seguides. Joel González va ser el primer gironí que guanyava una medalla d'or en uns Jocs. Va ser el 2012 a Londres. Quatre anys més tard, a Río de Janeiro, es va penjar la de bronze, competint en la categoria de -68 quilos, la mateixa on ho fa en l'actualitat. Paral·lelament a la seva carrera esportiva, González s'ha cultivat en els estudis. Criminòleg, dimarts passat es va anunciar que l'UCAM l'ha fet catedràtic en integritat en l'esport, una eina que considera que també contribuirà a acabar amb la xacra dels tripijocs.