L'Escala és una fàbrica de talent

Les llavors que ha anat plantant l'Escala durant tots aquests anys al futbol base han germinat aquesta temporada amb èxits destacats. I és que cinc equips del club escalenc s'han coronat com a campions de lliga, assolint els respectius ascensos de categoria. El prebenjamí de primer any, el benjamí B, l'infantil B, el cadet B i el primer equip han triomfat durant aquest curs deixant fites històriques a la localitat anxovera.

«Hem complert tots els objectius que ens havíem marcat, ja que totes les categories han fet molt bon paper durant aquest curs. Cuidar la feina a la base és primordial perquè és en aquesta edat quan es comencen a adquirir els fonaments. Per això, ens esforcem a tenir bons entrenadors», assegura Salam El Harche, un dels coordinadors del futbol base de l'Escala juntament amb David Puig.

El prebenjamí de primer any ha quedat campió de la lliga del Consell; el benjamí B de Puig i Sergi Marín ha assolit l'ascens a Preferent sense perdre cap partit; l'infantil B de Salam i Boran Minic Botxi també puja a Preferent per primera vegada a la història escalenca; el cadet B a Primera; i els de Sepu a Primera Catalana. «El futbol base està en auge, és un moment molt dolç. Tenim molt bona massa social. Som uns 250 jugadors repartits en totes les categories», diu en Salam. «La base és el cor d'un club de futbol. Dona vida. A l'Escala, prioritzem la formació, però també volem tenir èxits esportius. Sabem que amb els ascensos l'any vinent serà molt difícil i ens posem l'objectiu de mantenir-nos», explica.

«Ja estem planificant la temporada 2019-20. És un repte per a un poble com el nostre, però, alhora, és un orgull tenir aquestes categories. Hem fet un salt qualitatiu important en tots els àmbits. Som l'únic equip de la comarca que tindrà un equip d'infantil a Preferent. Això és mèrit de la feina ben feta, que va des del conjunt d'entrenadors a la junta», afegeix el coordinador.



Valery, un referent

El debut de Valery Fernández a Primera Divisió amb el Girona ha estat un triomf per als anxovers. «L'objectiu del futbol base no deixa de ser que arribin el màxim de jugadors al primer equip. Fins i tot, com ens està passant en els darrers anys, que hem traspassat jugadors a equips com el Girona. Que un jugador que s'ha format al nostre planter arribi a Primera o a un equip professional és un orgull», confessa Salam.

L'exemple d'en Valery és el màxim precedent, però també hi ha altres jugadors com Gerard Padrosa, Jordi Font o Iker Jiménez, que estan destacant al club de Montilivi. Tot i formar part de l'elit del futbol, en Valery sempre ha tingut un vincle amb el club del seu poble: «De tant en tant, ve a veure partits de l'Escala i els nens s'il·lusionen».