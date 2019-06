Kepa afirma que està «preparat» per cobrir la porteria d'Espanya

Espanya continua la seva concentració a Las Rozas per preparar el partit de demà contra Illes Feroe en el marc de la fase de classificació per a l'Eurocopa. Ahir va comparèixer el porter Kepa Arrizabalaga, que va dir que se sent «preparat» per si els tècnics l'escullen com a titular. Kepa competeix per un lloc sota els pals amb David de Gea i Pau López.

Segons va indicar el futbolista del Chelsea, «a la selecció hi ha tres porters i tots volem jugar, entrenar-nos i després que sigui l'entrenador qui decideixi». També va afegir que «tots els que estem aquí estem preparats per a titulars. Jo tinc confiança, aquesta temporada al Chelsea m'han donat continuïtat i tinc clar que estic preparat si em donen l'oportunitat».