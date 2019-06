El jutge sospita que set jugadors del Valladolid estaven comprats

Els investigadors policials i el jutge de l'anomenat cas Oikos sospiten que fins a set jugadors del Valladolid estaven comprats per tal d'arreglar el resultat de l'últim partit de Lliga contra el València (0-2) en benefici d'una xarxa que es lucrava en les apostes. Aquesta és la revelació que va fer ahir el diari El Mundo, a partir de les escoltes telefòniques a les quals va tenir accés i que estan en poder del magistrat.

Així, en les converses capturades per la policia, un dels implicats, Carlos Aranda, dona les instruccions per arreglar el duel, on el València s'hi jugava la classificació per a la Lliga de Campions, en detriment del Getafe: «Mira, germà, que guanya la primera i la segona part el València, d'acord? Teniu set jugadors comprats, res més». Aquesta és una de les frases pronunciades per Aranda, que al costat d'altres indicis (contactes entre futbolistes i canvis dels implicats), va portar els investigadors a la conclusió que el resultat del partit entre el Valladolid i el València (0-2) tenia al darrere un tripijoc.

A més, el titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Osca que investiga el cas té en el seu poder sis mesos d'intervencions telefòniques amb els principals implicats a la trama. Segons les revelacions d' El Mundo, Aranda i Raúl Bravo haurien fet les apostes després d'arreglar el partit amb el jugador local Borja Fernández. També sospiten que una reunió dels diversos implicats a casa de Keko, exfutbolista del Girona ara a Pucela, va servir per establir els termes de la venda.