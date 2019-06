Salamero: «M'agradaria ser el braç executor de la política esportiva de la Unió»

L'extècnic del Palamós torna al club blanc-i-blau després de 14 anys per ocupar el càrrec que deixa Rafa Bonillo. L'experiència de l'aragonès, com a jugador, entrenador i director esportiu, il·lusiona els figuerencs

Tornar «a casa» sempre fa especial il·lusió. Sobretot, si vas marxar-ne amb un bon gust de boca. Javi Salamero (Saragossa, 1971) aterra una altra vegada al Figueres, el club on va explotar, per agafar el relleu que deixa Rafa Bonillo en la gerència blanc-i-blava. L'aragonès arriba a l'Alt Empordà després de tancar una etapa com a entrenador del Palamós i destaca per la seva trajectòria al Girona, Llagostera, Nàstic i Sabadell.



Rafa Bonillo deixa un gran llegat. Li fa respecte el nou càrrec?

L'afronto amb el rigor i la professionalitat que necessita una entitat com la Unió. Centenària i amb un passat gloriós, durant molts anys ha estat el referent de la província. Que en Rafa deixi la gerència no vol dir que deixi d'estar lligat i vinculat al club. Volem tenir un projecte de continuïtat i millorar tot allò que sigui susceptible de créixer. Estic tranquil, segur, confiat i amb il·lusió.

Quin és el seu rol dins el club com a gerent?

Hi ha una mica de confusió entre el que és un director esportiu i un secretari tècnic. La figura del gerent és un càrrec executiu que intenta administrar, gestionar i dirigir diferents àmbits, departaments i àrees de l'entitat.

La primera acció com a gerent va ser la renovació de Xavi Agustí a la banqueta. Apostarà per la gent de la casa?

La promoció interna sempre és interessant. En Xavi va saber respondre amb eficàcia quan hi va haver un moment de dificultat i l'entitat va decidir confiar en ell. La seva continuïtat és una demostració que no volem canviar, sinó millorar. La gent del futbol base ha de veure que hi ha possibilitats d'arribar al primer equip.

El futbol base és un dels grans pilars.

Efectivament, és la pedra angular del projecte per preparar el futur. Garanteix massa social. A l'Alt Empordà som un referent en l'àmbit qualitatiu. Tenim categories interessants. S'està treballant per millorar certes coses. Podem fer canvis en la metodologia per ajudar els més petits en la preparació física i psicològica. També als pares.

S'han anunciat algunes baixes. Hi haurà molts canvis al primer equip la temporada vinent?

Encara no hem tancat aquest capítol. Amb la baixa d'Álvaro volem reforçar l'atac. Hem de millorar força a la punta. Necessitem capacitat de definició amb gols. El míster també vol les bandes amb més profunditat. Hem de tenir un equip capaç de qualsevol cosa.