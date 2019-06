El Vilafant perd a Sant Ignasi (73-67) i és equip de Tercera

El sènior masculí del Vilafant no va poder salvar la categoria i jugarà a Tercera Catalana la pròxima temporada. Els de taronja van competir molt més el partit contra l'Esportiu Sant Ignasi que a l'anada, i durant molts moments del tercer quart van anar per davant en el marcador. Un últim quart fluix (20-11) va dictar sentència per als vilafantencs, que tot i recuperar dos efectius no van poder forçar el tercer partit (73-67).



Un any complicat

La segona temporada de l'equip a la categoria no ha estat fàcil. Un balanç de 4-9 a la primera volta va complicar la temporada a partir del mes de febrer. El canvi d'entrenador, Jordi Burgas, per Bru Rovira no va servir prou de revulsiu per evitar la permanència directa, però si per fer el play-off amb camp a favor.

I jugar en camp a favor, no els ha anat bé, perquè els va tocar jugar amb un equip que si no tingués un matx comptabilitzat com a no presentat, el Sant Ignasi, hauria quedat a la part mitjana alta de la taula. Un equip amb molt d'ofici i experiència a la pista, al qual un Vilafant amb baixes i amb jugadors del sots-21 no van poder batre.

A Tercera Catalana es trobaran segur amb el Grifeu-Llançà, i potser amb l'Adepaf, si no puja a Segona Catalana, i amb l'Escala, si no baixa a Tercera Territorial, fets ara mateix poc probables, tot i que la Federació els ha de confirmar.

En cas que no pugés l'Adepaf, Tercera seria el nivell màxim de la comarca en bàsquet masculí.