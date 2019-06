L'hoquei i l'handbol donen més categoria a Palafrugell

Palafrugell ha celebrat en menys de 24 hores de diferència dos ascensos de categoria. Dissabte, a Vilafranca, una victòria de l'equip de Xavier Garcia Balda en l'última jornada de la Divisió de Plata (2-4) valia el bitllet per tornar a l'OK Lliga tan sols un any després del descens; i l'endemà, en un Garbí Arena ple a vessar, era el club d'handbol qui festejava un èxit esportiu. També en l'última data de la Primera Catalana, l'equip d'Uri Sierra rebia el Lleida Pardinyes en un duel entre el quart i el tercer on hi havia en joc l'última plaça d'ascens. Els del Baix Empordà van acabar guanyant per 29-27 després d'una espectacular remuntada i la temporada que ve gaudiran de la Lliga Catalana. Tot això en els mateixos dies en què Palafrugell està en boca de tot el món del tennis per la increïble trajectòria d'Aliona Bolsova a Roland Garros.

L'OK Lliga tindrà la temporada que ve tres representants gironins un altre cop. Hi havia el risc de quedar-se'n sense si els resultats de l'última jornada no haguessin acompanyat. Però ho van fer, i el Citylift Girona i el Lloret es van salvar i el Corredor Mató Palafrugell va celebrar l'ascens. «Ho hem tornat a fer. Per segon cop hem sigut campions de Copa, de Lliga i a més hem pujat», deia el tècnic Xavier Garcia Balda. Només un any més tard del descens, els del Baix Empordà tornen a la màxima categoria de l'hoquei, a la qual ja van competir el curs anterior per primera vegada a la seva història.

També representa una fita l'ascens del Garbí, precisament quan fa 40 anys de la seva fundació. Diumenge al matí, encara amb la ressaca per l'èxit de l'hoquei, l'equip d'handbol també triomfava. La victòria contra el Lleida Pardinyes valia fer el salt a Lliga Catalana, certificant així un any molt bo per a l'handbol gironí, que també ha celebrat els ascensos del Sarrià a Divisió d'Honor Plata i del Banyoles a Primera Nacional.