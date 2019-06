CN Banyoles, en categoria masculina, i GEiEG, en femenina, van ser els millors en el Campionat Girona per clubs d'atletisme que es va celebrar a Palafrugell. El club banyolí i el grupista varen ocupar les segones posicions del podi en la categoria que no van guanyar mentre que el CA Palafrugell va ser tercer tant en masculí com en femení. En àmbit individual van destacar noms com Paula Llistosella, Elvin Josué Canales, Gerard Guixera o Abderram Ougra.