Els Amos de l'Àrea reconeixen la constància de futbolistes, àrbitres i un club centenari

La constància sobre el terreny de joc de molts futbolistes de clubs altempordanesos serà reconeguda aquest dijous dia 6 de juny a les 20 h del vespre a la seu del Consell Comarcal –al carrer Nou, número 48– a Figueres en l'entrega de la vuitena edició dels Premis Amos de l'Àrea, que organitza el Setmanari de l'Alt Empordà, amb el Consell Esportiu i Comarcal de l'Alt Empordà i el patrocini de Kia Texauto.

En total, estan citats 16 futbolistes, d'entre els quals hi ha vuit màxims golejadors i vuit porters menys golejats, dividits en les vuit categories amb presència altempordanesa. En masculí, des de Segona Divisió B fins a Quarta Catalana. I en femení, des de Segona Divisió fins a Segona Catalana. A més, també rebran un trofeu dos àrbitres i el CE Llançà, en motiu del seu centenari.

Per seguir amb la tradició d'uns premis consolidats, el certamen anirà a càrrec dels periodistes altempordanesos Roger Arbusà i Lluís Ribera. Enguany, els ambaixadors seran l'excapità del Figueres, Joan Sagué, i la jugadora del FC Barcelona B, Helena Barco.

Deu clubs de la nostra comarca seran distingits en els VIII Premis Amos de l'Àrea, molts dels quals per partida doble. La qual cosa evidencia les fites que han assolit durant aquesta temporada. El Sant Pere Pescador, amb Sílvia Masferrer i Marina Barneda a Segona, i Asia Garcia a Segona Catalana; el Peralada-Girona B (Segona B), amb Pau Miguélez i Marc Vito; el Figueres (Tercera), amb Ritxi Mercader i David Aroca; la Jonquera (Primera Catalana), amb Pol Compte i Aleix Manzano; l'Escala (Segona Catalana), amb Ignasi Massó i Joan Ureña; el Cabanes (Segona Catalana), amb Xènia Cardona; l'Empuriabrava-Castelló (Tercera Catalana), amb Alberto Jiménez i Manel Sánchez; el Sant Miquel de Fluvià (Quarta Catalana), amb Nico Ortega; i el Cadaqués (Quarta Catalana), amb Sergio Feria. Per optar al guardó, els porters havien de disputar, com a mínim, el 40% dels partits. El Llançà també serà premiat pels seus cent anys d'història. Precisament, el primer equip llançanenc ha posat la cirereta al pastís del centenari amb l'ascens a Segona Catalana.



La trajectòria de dos àrbitres

A banda dels futbolistes, l'estament arbitral tornarà a ser reconegut en aquests premis, que destaquen la trajectòria. D'una banda, per part de la Federació Catalana de Futbol, la delegació altempordanesa, encapçalada per Rafa Pérez, ha escollit Isaac Rodríguez, que posa ordre a Segona Catalana des de fa tres temporades seguides. De l'altra, per part del Consell Esportiu, es distingirà la tasca del tutor de joc Achraf Kharraz.

La Federació Catalana de Futbol continuarà donant suport en aquesta iniciativa i estarà representada pel delegat provincial a Girona, Jordi Bonet. A més a més, Kia Texauto seguirà patrocinant aquests guardons i serà l'encarregat de distingir la trajectòria del Llançà.

Com cada any, els Amos de l'Àrea són oberts a tothom. Després de l'entrega de premis, parlaments i valoracions dels protagonistes –durarà una hora aproximadament–, es farà la cloenda en els jardins del Consell Comarcal amb un piscolabis.