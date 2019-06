"El trencament amb el Girona ens crea un problema econòmic i de falta de jugadors"

El president del Peralada, Miquel Llobet, ha confirmat aquesta tarda el trencament de l'acord de filiació entre el club empordanés i el Girona. El doble descens que han patit tots dos equips, com va dir fa uns dies Quique Cárcel, "ha canviat les coses" i ha provocat que els de Montilivi hagin fet ús d'una clàusula que hi havia en el contracte per posar punt i final a l'entesa aquesta temporada. "El Girona ha decidit unilateralment aplicar una clàusula per rescindir filiació. Ara estem en negociacions per fer un acord final. Esperem que sigui positiu pel bé de tots", ha subratllat el màxim dirigent del Peralada.

L'acte de presentació del nou entrenador, Albert Carbó, ha servit perquè el club empordanés, per primera vegada, admetés que la relació amb el Girona es trenca. "El fet definitiu és que estarem a Tercera i recuperem la nostra identitat. Això ens fa contents i a més tenim la gran sort de disposar de Nitus Santos a l'àrea esportiva", ha afegit el president Llobet. Des de Peralada lamenten que "tot ha sigut imprevist i sobtat" i que ara els ha generat "un problema econòmic i de falta de jugadors".

Des del Girona, per la seva banda, s'assegura que la decisió de trencar l'entesa de filiació és purament "esportiva" perquè els descensos del primer equip i del Peralada "fan que no tingui sentit". A Montilivi asseguren que tenen voluntat d'entesa amb el Peralada i que estan negociant-hi alguna mena de conveni, que no sigui de filiació, per tal d'ajudar-los, per exemple, cedint-los alguns futbolistes.

El nou entrenador, Albert Carbó, de 28 anys, ha estat durant 16 temporades al club com a jugador, arribant a debutar amb el primer equip a Tercera divisió la temporada 2006-2007 de la ma de Rodri. En total va jugar 3 temporades a l'entitat. Ara era el coordinador del futbol-11 del Figueres i tècnic del juvenil B. "Tota l'entesa ha anat molt ràpida. En Nitus em va dir si em veia agafant un equip amateur i poder-ho fer a casa m'il·lusiona", ha assegurat.