Albert Carbó, l'escollit per a la banqueta del Peralada

L'imminent trencament de l'acord de filiació entre el Girona i el Peralada obliga el club verd-i-blanc a planificar un nou equip per a la pròxima temporada a Tercera Divisió. Mentre es negocien els últims serells de la rescissió del contracte, els xampanyers han començat a moure fitxa per estructurar la plantilla i el cos tècnic. L'escollit a la banqueta és el jove entrenador figuerenc Albert Carbó, fins ara coordinador del futbol-11 del Figueres i alhora entrenador del juvenil B, amb qui aquesta temporada ha aconseguit l'ascens a Preferent. Abans també va dirigir el cadet A blanc-i-blau.

El tècnic, de 28 anys, que serà presentat aquesta tarda a les 18 h, torna a Peralada, amb qui guarda un fort vincle. Com a jugador, Carbó va formar-se al planter verd-i-blanc i més tard vestir la samarreta del primer equip durant tres temporades a Primera Catalana, després de passar una etapa pel juvenil del Girona. També va tenir una breu experiència amb l'AE Roses a Segona Catalana. Una vegada va decidir penjar les botes el juny de 2013, el figuerenc va tastar el futbol danès. Va estar una temporada a l'Esbjerg, aprofitant l'estada a Dinamarca pels estudis. A més a més, els seus inicis com a entrenador també van ser a Peralada, a la banqueta del cadet, que va dirigir durant dos cursos abans de fer el salt al Figueres.



El Girona i el Peralada negocien la ruptura

Amb Albert Carbó al capdavant del primer equip, el Peralada prepara un nou projecte que ve marcat pel trencament de l'acord de filiació entre el Girona i el club verd-i-blanc. Com va avançar el Setmanari de l'Alt Empordà, el club de Montilivi ja ha comunicat al club xampanyer la seva intenció de trencar el pacte, que tenia vigència fins a a la temporada 2020-21. En el moment d'enfortir l'acord de filiació el juliol de 2017, que va generar la nomenclatura Peralada-Girona B i va permetre comprar la plaça a Segona B per 133.000 euros, gironins i peraladencs van contemplar en el contracte la possibilitat de fer efectiva l'escissió si el Peralada descendia de categoria. Amb els xampanyers a Tercera i el Girona C lluitant en la promoció d'ascens per accedir-hi –el diumenge passat va empatar contra el Manresa en l'anada del play-off–, aquesta clàusula pren sentit.

Mentre els dos clubs negocien la rescissió del contracte, el Peralada ha convocat una assemblea extraordinària pel pròxim diumenge 16 de juny, en què l'únic punt és l'estat de l'acord de filiació amb el club gironí.