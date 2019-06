Thomas Goyard guanya el Gran Premi Catalunya-Costa Brava del Mundial de windsurf

Thomas Goyard (FRA-03) s'ha proclamat avui guanyador del Campionat del Món de Windsurf Gran Premi Catalunya Costa Brava 2019 en la nova i espectacular disciplina de Wind-foil. La prova s'ha disputat durant sis dies a la platja del Cortal de la Devesa de Sant Pere Pescador, al golf de Roses (Costa Brava), davant del càmping La Ballena Alegre.

Thomas Goyard s'ha imposat al també francès i campió olímpic Julien Bontemps (FRA-6) i l'italià Mateo Iachino (ITA-140), segon i tercer respectivament.

Aquest resultat fa pujar a Mateo Iachino al lideratge de la classificació provisional del campionat del món de Wind-foil quan aquest es troba en el seu equador, amb dues proves disputades (Japó i Costa Brava) i abans de viatjar a Sylt (Alemanya). En segona posició, el francès Pierre Mortefon (F-18), que arribava líder a la prova catalana, on només ha pogut ser novè. I en tercer lloc, el windsurfista de Bonaire Amado Vrieswijk (NB-20), guanyador l'any passat a la Costa Brava.

El primer windsurfista català i espanyol en la classificació de la prova de la Costa Brava ha estat el barceloní Ramon Pastor (E-72), que ha ocupat la 30 posició.

En total, 48 windsurfistes de 19 països -representant a França, Itàlia, Bonaire, Argentina, Dinamarca, Alemanya, Brasil, Holanda, Illes Guadalupe, Croàcia, Polònia, Àustria, Bèlgica, Gran Bretanya, Aruba, Espanya, Estònia, Nova Zelanda i Rússia- han participat en el Campionat del Món de Windsurf - Gran Premi Catalunya Costa Brava 2019

L'espectacular modalitat de Wind-foil, en la qual les taules naveguen un metre per sobre l'aigua, ha donat joc fins l'últim moment i avui encara s'han celebrat dues eliminatòries més, amb el que se'n han aconseguit disputar un total de 10 i navegar durant tots els dies.

Aquesta XXI edició de la prova celebrada a Sant Pere Pescador ha certificat que ha estat tot un encert que el circuit mundial de windsurf compti amb la disciplina de Wind-foil, ja que assegura espectacle a l'aigua tot i que el vent canviï de direcció i intensitat,

Ahir dissabte, després de la jornada de competició, windsurfistes, organitzadors de la PWA (Professional Windsurfers Association) i responsables de les principals marques de material, es van reunir per parlar sobre el futur del Wind-foil, que podria ser la taula triada per al windsurf en els Jocs Olímpics París 2024. De la reunió van sortir novetats: com que en la pròxima edició del circuit mundial de la PWA s'unifiquessin les disciplines de Wind-Foil i eslàlom i cada corredor podrà competir amb el material que prefereixi cadascuna de les eliminatòries, podent triar entre dues taules -slalom i foil- i cinc veles.