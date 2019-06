Tennis Rafa Nadal avança als quarts de final

Rafa Nadal va avançar amb comoditat als quarts de final del Roland Garros, segon Grand Slam de la temporada, després de desfer-se en tres sets de l'argentí Juan Ignacio Londero (6-2, 6-3 i 6-3). El mallorquí en va fer prou amb dues hores i 13 minuts per tancar el partit, davant un rival que només el va posar en problemes en determinats moments del partit. Per la seva part, el suís Roger Ferderer tampoc va tenir problemes per aconseguir passar a quarts i va derrota l'argentí Leonardo Mayer en tres sets (6-2, 6-3 i 6-3). En el quadre femení l'espanyola Garbiñe Muguruza va quedar eliminada davant la nord-americana Sloane Stephens (6-4 i 6-3).