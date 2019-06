La ressaca més dolça del Llagostera

Abans de la gran final, al vestidor regnava un clima de confiança. Lluny de sentir cap superioritat, la plantilla es creia capaç d'assolir l'ascens perquè confiava en si mateixa. L'ambient era tan esplèndid i la comunió, tan idíl·lica, que es van passar el camí entre l'hotel i el camp cantant l'himne de l'entitat. Però la tornada del Llagostera de Portugalete va ser una festassa. Ni l'esforç ni el cansament van poder obstaculitzar la il·lusió i l'alegria d'una plantilla que feia escasses hores havia tornat a la Segona Divisió B. «Avui sí que puc dir que estem rebentats, però el viatge de vuit hores per carretera s'ha fet a gust. Tothom estava feliç i s'ha passat el trajecte celebrant-ho. Confesso que no he dormit gens ni mica, aquesta nit ja agafaré el llit i m'hi posaré», explicava ahir, entre rialles, Oriol Alsina, acompanyat d'una dolça ressaca. La música de Yeray va fer de l'autocar el primer acte privat d'una expedició més contenta que mai, que cantava i ballava després d'haver aconseguit una fita que quedarà gravada a la història d'un conjunt que ho continuarà celebrant aquesta setmana. Dimecres, amb uns partidets de pàdel. I dissabte serà el seu dia gran, aprofitant la festa major de Llagostera i la presència de l'orquestra Di-versiones.



Les decisions han d'esperar

A partir de la setmana que ve, serà el moment d'analitzar com queda la plantilla i quines intencions té el club gironí a la categoria de bronze. «Aquests dies són per gaudir de tot el treball que hem fet durant l'any. Ja tindrem temps per parlar del futur, però el que puc avançar, i no és cap secret, és que l'objectiu serà la permanència. Hem de recordar qui som i els recursos que tenim, i mantenir la humilitat. Competir cada partit al màxim i donar-ho tot, com sempre hem fet», admet Alsina, que recorda que els beneficis econòmics guanyats durant les dues temporades a Segona Divisió ja s'han acabat. «No tenim el mateix potencial que entitats amb uns recursos molt més grans que els nostres. Això no cal ni dir-ho, ja se sap». El Llagostera intentarà compensar la manca de diners amb una atrevida aposta per gent jove, que intentarà equilibrar mantenint els pesos pesants de la plantilla i homes amb més experiència. «Estudiarem cada cas de manera individual, perquè hi ha de tot: futbolistes que renoven, que tenen contracte, que es quedaran, que marxaran... Però ara no és moment, i molt menys si encara no he parlat amb els jugadors, que són els qui ho han de saber primer».

Per fer un pas endavant, el Llagostera necessita generar més complicitats: sigui en forma de socis o aconseguint acords amb més patrocinadors. L'ascens a Segona B i tenir a l'expedient dues temporades a Segona en un passat força recent, pot contribuir al fet que això passi. En la roda de premsa a Portugalete, Alsina va ser clar: «Hem d'intentar trobar la manera que la gent i els patrocinadors s'animin des del principi perquè tots junts podem fer coses grans». Ahir, només arribar del País Basc, un bon grapat d'almogàvers van esperar els seus ídols a Llagostera. Ells també van fer l'esforç d'acompanyar l'equip a La Florida, que es va tenyir de blaugrana en un dels desplaçaments més multitudinaris dels últims temps, amb un centenar aproximat d'aficionats, entre les persones que van viatjar en autocar i les que ho van fer en cotxe particular.