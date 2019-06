Pitu, un motiu més per l'ascens

«Enhorabona a tots! Ha costat però ho hem aconseguit! Aquest moment el recordaré tota la vida! Gràcies, sou espectaculars! @uellagostera», va piular el capità del Llagostera, Pitu Comadevall, mostrant la seva alegria després de la tristesa per la lesió de creuats que el mantindrà un mínim de sis mesos allunyat dels terrenys de joc. Dissabte, Pitu també va estar present a Portugalete. Primer, fent el crit al vestidor instants abans de començar un partit que acabaria amb l'ascens. Més tard, l'onze inicial va sortir amb una samarreta commemorativa on es podia llegir: «Capità. Un motiu més. Estem amb tu». I al final del partit, en plena eufòria i amb l'entitat amb ple dret de Segona B, la plantilla va fer-li una videotrucada en què van poder compartir la seva felicitat. Físicament no hi era, però el cor de Pitu sempre va bategar al costat dels seus companys. Com el de Maymi. O el de Pol Gómez. Ningú en va quedar absent. «Dediquem això a en Maymi i a en Pitu i a tots els almogàvers, que han fet molts quilòmetres per venir i estar al nostre costat», va dir Èric Jiménez, en la línia del que va expressar Lucas Viale: «Evidentment que els ho dediquem i pensem en ells. La setmana passada vam rebre un cop duríssim amb la lesió de Pitu i li vam prometre que l'any que ve jugaria a Segona B, tal com li vam dir a Maymi. Estic molt orgullós d'aquesta plantilla».