Petrucci s'imposa per 43 mil·lèsimes a Márquez

L'italià Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19) ha arriscat al límit en l'última volta per obtenir la seva primera victòria en la categoria de MotoGP al imposar-se al Gran Premi d'Itàlia disputat a Mugello per davant de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V ) i de l'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19). Maverick Viñales ha acabat en la sisena posició.

Petrucci ha esperat la seva oportunitat en l'apurada de frenada del primer revolt després de la llarga recta de Mugello per ficar-se per l'interior i superar així tant a Dovizioso com a Márquez, que era qui anava més fora de la traçada i que fet i fet ha entrat segon a 43 mil·lèsimes de segon.

El pilot català de l'equip Repsol Honda continua líder del mundial ara amb dotze punts d'avantatge sobre Dovizioso i 27 respecte a Alex Rins, que va acabar quart a Mugello.